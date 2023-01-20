Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın
13:00 Konyaspor Basketbol - Beşiktaş
15:30 Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Pınar Karşıyaka
18:00 Darüşşafaka - Türk Telekom
22 Ocak Pazar
13:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
15:30 Büyükçekmece Basketbol - Tofaş
18:00 Bursaspor - Gaziantep Basketbol
20:30 Galatasaray - A. Efes
23 Ocak Pazartesi
19:00 Aliağa Petkim Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket
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