20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:48
Takip Et

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 16.hafta maçları ile devam ediyor

Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı
+
Aa
-

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın
13:00 Konyaspor Basketbol - Beşiktaş
15:30 Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Pınar Karşıyaka
18:00 Darüşşafaka - Türk Telekom

22 Ocak Pazar
13:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
15:30 Büyükçekmece Basketbol - Tofaş
18:00 Bursaspor - Gaziantep Basketbol
20:30 Galatasaray - A. Efes

23 Ocak Pazartesi
19:00 Aliağa Petkim Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
3
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
6
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.