Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın

13:00 Konyaspor Basketbol - Beşiktaş

15:30 Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Pınar Karşıyaka

18:00 Darüşşafaka - Türk Telekom

22 Ocak Pazar

13:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko

15:30 Büyükçekmece Basketbol - Tofaş

18:00 Bursaspor - Gaziantep Basketbol

20:30 Galatasaray - A. Efes

23 Ocak Pazartesi

19:00 Aliağa Petkim Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket