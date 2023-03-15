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Galatasaray Avrupa'da avantaj arıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da final için avantaj peşinde...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:56
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Basketbolda Galatasaray Avrupa'da avantaj peşinde

Galatasaray Avrupa'da avantaj arıyor
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, final yolunda taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Perşembe günü Venedik'te yapılacak.
Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi.
Umana Reyer ise normal sezondaki grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladıktan sonra play-off turunda ülkesinden Dinamo Sassari, son 16 turunda İsrail'den Elitzur Holon ve çeyrek finalde aynı ülkeden Elitzur Landco Ramla'yı geçerek yarı finale çıktı.

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