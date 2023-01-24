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Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonunda

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:46
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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonunda
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TBMM Anayasa Komisyonu, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon, geçen hafta görüşmeleri başlayan ve başörtüsüne anayasal güvence getiren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam etti. Teklif, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngörüyor.

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