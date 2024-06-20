Bataklığa saplanan çaresiz ineği itfaiye ekibi kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bataklığa saplanan çaresiz ineği itfaiye ekibi kurtardı

Kızılırmak kıyısında bataklığa saplanan bir inek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Sahibi ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan inek, itfaiyenin boynuzlarına bağladığı iple çekilerek saplandığı yerden çıkarıldı.

Sivas'ın Serpincik köyünde yaşanan ilginç bir kurtarma operasyonu, köylüler ve itfaiye ekipleri arasında dayanışmanın güzel bir örneği oldu. Olay, öğle saatlerinde, bir ineğin sürüsünden ayrılarak Kızılırmak kıyısına gitmesiyle başladı. Serinlemek amacıyla nehir kıyısına indiği düşünülen inek, burada bataklığa saplandı.

İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla gelerek kurtarma operasyonuna başladı. Titiz ve dikkatli bir çalışma sonucunda, itfaiye ekipleri ineği saplandığı bataklıktan çıkarmayı başardı.

Kurtarma operasyonu sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

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