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Dikkat. Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor

Sivrisinek ısırığından insanlara ve bazı hayvan türlerine geçen virüs için İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş Vural uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:23
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 17:24
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Batı Nil Virüsünde hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor

Dikkat. Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor
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İHA’nın haberine göre; Hastaların yüzde 80'inde belirti vermeyen bu virüsün bazı temel önlemlerle önüne geçilebileceğini belirten Vural, özellikle BNV'nin sık görüldüğü bölgelere gideceklere de önerilerde bulundu.

Son günlerde yeniden gündeme gelen Batı Nil Virüsü (BNV), Yunanistan’da can kaybına sebep olurken, akıllara “Ya bu virüsü kaptıysam” sorusunu getiriyor.

HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE BELİRTİ VERMİYOR

Batı Nil Virüsü için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı biliniyor. Serolojik çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, BNV ile infekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde infeksiyonun belirti vermeden iyileştiğini belirten Vural, hastalık riskinin çok yüksek olduğu ortamlarda çalışanlar veya o bölgelere seyahat edeceklere şu önerilerde bulundu:

Giysilerin hem içine hem de dışına sinek kovucu spreylerden 35-40 saniye boyunca sıkıp kuruduktan sonra giymek, sivrisineklere karşı koruma sağlar. Bu şekilde giysiler yıkansa bile spreyin etkisi 2 hafta koruma işlemine devam eder.
Hastalık riskinin daha düşük olduğu yerlerde de içerisinde DEET maddesi yer alan böcek ve sinek kovucu ilaçlardan, deri üzerine sürmek, virüse karşı koruma etkinliğini artırabilir.

Sivrisineklerin yumurtalarını bırakabildiği; kovalar, lastikler, saksılar, küçük havuzlar vb. olan sular da haftada bir kez boşaltılarak temizlenip yenilenmeli, üstü kapatılmalı veya atılmalı.

Bu tür bölgelerde kalınan süre boyunca kolları ve bacakları kapatacak giysiler giymek de virüse karşı alınabilecek önlemlerden.

“HASTANIN ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI ZAMAN ALABİLİR”

Sivrisinek sokması yolu ile bulaşan, yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini belli eden Batı Nil Virüsü tüm dünyayı harekete geçirdi. Belirtileri 3 ila 10 gün arasında süren hastalıktan korunma yollarını İstanbul Gelişim Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural anlattı. Henüz insanlar için virüs üzerinde etkili bir aşının olmadığını belirten Dr. Vural, “Batı Nil virüsü (BNV) infeksiyonu, insanlarda ateşle, bazen sinir sistemine ilişkin (nörolojik) belirtilerle seyredebilen ve ölümlere neden olabilen, sıklıkla infekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir infeksiyon hastalığıdır. Batı Nil Ateşinde, ani başlayan ateş ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve ciltte kızarıklıklar görülebilir. Akut belirtiler 3-10 gün sürebilir, ancak bazı hastalarda belirtiler uzayabilir ve hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir.” dedi.

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