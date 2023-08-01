Batı Şeria’da silahlı saldırı: 6 İsrailli yaralı

Batı Şeria’da Yahudi yerleşim bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda 6 İsrailli yaralandı.

KAYNAK: İHA
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 6 İsrailli yaralı

İHA'nın haberine göre; Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli saldırgan, bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldü. Hamas, saldırının Mescid-i Aksa’ya yapılan baskına bir tepki olduğunu söyledi.

Alışveriş merkezinin önünde ateş açtı

Olay, Batı Şeria’da Ma’ale Adumim adlı Yahudi yerleşim bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Filistinli Mohannad Suleiman al-Mazra, alışveriş merkezinin önünde silahını çekerek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2’si ağır 6 İsrailli yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçmaya çalışırken görevde olmayan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hamas’tan açıklama

Saldırının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, saldırının geçen hafta Mescid-i Aksa’ya İsrailli yetkililer tarafından düzenlenen baskına bir yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu kahramanca eylem, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına ve Kudüs’teki Filistinlilere uyguladığı baskılara karşı bir intikam operasyonudur.” denildi.

Filistinli işçilere yasak

Saldırının yaşandığı yerleşim bölgesindeki yetkililer ise Filistinli işçilerin bölgeye girişini yasakladıklarını duyurdu. Ma’ale Adumim Belediye Başkan Yardımcısı Guy Yifrah, “Şu anda bir sonraki duyuruya kadar şehre işçi girişi yok. Şehirdeki tüm şantiyeler derhal boşaltıldı.” dedi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ise saldırganın Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinde çalışma izni olduğunu ancak İsrail’de çalışma izni olmadığını açıkladı.

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