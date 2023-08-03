Beşiktaş Çarşı’da kanlı gece. Motosikletli kişiye silahlı saldırı

Beşiktaş Çarşı’da motosikletli bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Boynundan vurulan motosikletli şahıs ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş Çarşı’da kanlı gece. Motosikletli kişiye silahlı saldırı

Olay, saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokak Balık Pazarı önünde gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletliyle sokaktan geçen bir kişi, yoldan geçen başka kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

besiktasta-silahli-saldiriya-ugrayan-motosikletli-yaralandi-2334-dhaphoto1.jpg

Defalarca ateş eden kişi veya kişiler motosikletliyi boynundan vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük panik yaşayarak sağa sola koşturdu.

aw000232-04.jpg

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganlar olay sonrası olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

aw000232-01.jpg

İlk müdahalenin ardından boynundan aldığı kurşunla yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw000232-03.jpg

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 6 İsrailli yaralı
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 6 İsrailli yaralı
Son dakika.. Son dakika.. İzmir'de İsveç Konsolosluğuna silahlı saldırı
Esenyurt'taki silahlı saldırıda cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı
Esenyurt'taki silahlı saldırıda bir kişi daha yakalandı
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Ekip arkadaşı açıkladı. 'İmamoğlu'nun önünde iki seçenek var' Siyaset
Ekip arkadaşı açıkladı. 'İmamoğlu'nun önünde iki seçenek var'
İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü Yaşam
İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü
Beylikdüzü'nde görevli bekçi Esenyurt'taki evinde ölü bulundu Yaşam
Beylikdüzü'nde görevli bekçi Esenyurt'taki evinde ölü bulundu
Kocaeli’de silahlı çatışma. 1 polis yaralı Yaşam
Kocaeli’de silahlı çatışma. 1 polis yaralı
Kanada'yı şok eden ayrılık. Başbakan Trudeau duyurdu Dünya
Kanada'yı şok eden ayrılık. Başbakan Trudeau duyurdu
Eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Yaşam
Eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti