Batman Çayı'na girmek yasaklandı

Batman Valiliği, yağışlar nedeniyle kotu yükselen Batman Barajı’nda yeni önlemler alındığını duyurdu.

Valilik, tribünlerden su tahliyesine başlandığını, kış mevsimi boyunca çay yatağında suya girmenin, balık avlamanın ve araç giriş çıkışlarının yasaklandığını açıkladı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son dönemlerde bölgemizde meydana gelen yağışların artması sebebiyle Batman Barajı göl kotunun yükseldiği gözlemlenmiş olup baraj güvenliği açısından risk oluşmaması için baraj türbinlerinden su tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çay yatağında suya girmesi, balık avlanması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır” denildi.