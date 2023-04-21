Batman ve Bingöl'de bayramın ilk günü mezarlıklarda hastanelik eden kavga

Batman'da mezarlık ziyaretinde iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Bingöl'de de bayram namazına giden husumetli iki aile karşılaşınca aralarında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Batman ve Bingöl'de bayramın ilk günü mezarlıklarda hastanelik eden kavga

DHA'nın haberlerine göre, Batman'daki olay, akşam saatlerinde ilçeye Örmegözü köyünde bulunan Zilan Türbesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi.

Mezarlığa ziyarete gelen iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden husumetli iki aile karşılaşınca aralarında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile, bayram namazına giderken karşılaştılar.

Aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.E. silahla, M.E., S.E., E.E. ve Ö.E. de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Polis, bazı kişileri ifadelerini almak için emniyete götürürken, olaya karışanların yakalanması için çalışması başlatıldı.

4f0d4e7902b8ac2389e6811008ca903f.jpg

422c61b8fc9e4763ca939c5c911bafcc.jpg

ee01d1c7a1d3a52e1b6a6f26cce4273e.jpg

fc3ce1c3f661ef73cb84abea2bb13d94.jpg

0fd3dfd367cad7b6b23596a4d44c0ee1.jpg

cdd21cf5274bb435ac6be3619b3a4ee0.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bu ülkeyi bir canavar yönetiyor Siyaset
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bu ülkeyi bir canavar yönetiyor