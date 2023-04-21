Batman ve Bingöl'de bayramın ilk günü mezarlıklarda hastanelik eden kavga

DHA'nın haberlerine göre, Batman'daki olay, akşam saatlerinde ilçeye Örmegözü köyünde bulunan Zilan Türbesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi.

Mezarlığa ziyarete gelen iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma personeli de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden husumetli iki aile karşılaşınca aralarında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile, bayram namazına giderken karşılaştılar.

Aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.E. silahla, M.E., S.E., E.E. ve Ö.E. de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Polis, bazı kişileri ifadelerini almak için emniyete götürürken, olaya karışanların yakalanması için çalışması başlatıldı.