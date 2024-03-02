Batman'da 400 arıcıya binlerce kovan dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kovan dağıtım töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, 1,5 yıl önce ilgili paydaşlarla birlikte arıcılık eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Canalp, eylem planının temel hedeflerinden birinin üretimi arttırmak olduğunu vurgulayarak, "Daha fazla arı kovanı, üretici ve arı ürünü elde edebilmek istiyoruz. Şu anki kovan dağıtımımız bu aşamalardan biridir. 4 bin adet arısız kovan dağıtıyoruz. Ayrıca geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılığı da teşvik etmek istiyoruz. Bununla ilgili de geleneksel unsurları barındıran aynı zamanda da fenni arıcılığın gerekliliklerini beraber ortaya koyabileceğimiz kendi kovanımızı geliştirdik. Birkaç hafta içerisinde o kovanlarımızın da dağıtımını yapacağız." şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise arıcılığın sadece bal üretmekle kalmadığını, aynı zamanda polen, arı sütü, arı zehri ve propolis gibi ürünlerin de elde edildiğini belirtti.

Geçen yıl Batman'da 240 ton bal elde edildiğini aktaran Aydın, "Baldan yaklaşık 120 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bugün de yüzde 75 hibeli boş kovan dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Programda konuşan Batman Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Çetin Doyar ise arı yetiştiricilerine kovanları dağıtıldığını ifade etti.