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Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı

Batman’da arazi meselesi nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 04:59
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Batmanda birbirine akraba iki ailenin arazi kavgasında kan döküldü

Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı
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Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Şirin Akın (40) ile babası Sadık Akın (60) ve amcası Asker Akın’ın (53) yaşamını yitirdiği, 3’ü ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı, hastanede tedavi gören Yusuf Akın’ın da (22) yaşamını yitirmesiyle 4’e yükseldi. Yusuf Akın’ın kavgada hayatını kaybeden Asker Akın’ın oğlu olduğu belirtildi.

Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, polisin hastane önlerinde, jandarmanın ise köyde aldığı geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

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