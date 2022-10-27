DNA testiyle 186 milyon liralık mirasa ortak oldular. Ünlü iş insanının nüfusuna kaydedildiler

İzmir'de işadamı Zeki Sabuncu, DNA testi vermemek için Hollanda'ya kaçtı. Tam 24 yıl sonra yakalandı ve Hollanda polisi Türkiye'nin talebi üzerine DNA testi yaptırdı ve gerçek ortaya çıktı. İşadamı Zeki Sabuncu A.Ç. isimli kadından olan iki çocuğunu nüfusuna almamak için Hollanda'ya kaçtı. İki kardeş yıllar sonra babalık davası açtı. Mahkeme, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için Hollanda'yı bilgilendirdi. Hollanda polisi, Sabuncu'yu yakalayarak DNA örneği alıp Türkiye'ye yolladı. DNA testiyle Sabuncu'nun biyolojik baba olduğu belirlendi. İki kardeşin, 186 milyon lira serveti olan Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verildi

DNA TESTİ İLE 186 MİLYONLUK MİRASA ORTAK ÇIKTILAR

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre İzmir'de A.Ç. isimli kadından iki çocuğu olduktan sonra yurt dışına kaçan iş adamı Zeki Sabuncu, 24 yıl sonra Hollanda polisine yakalanınca DNA örneği alındı. DNA testinde Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Kardeşler 10 milyon Euro (186 milyon lira) servet sahibi Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi.

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.

Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan Sabuncu'nun Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi.

BABALIK DAVASINI KAZANDILAR

Abla ve kardeşi, avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya uzun süre babalık testi yapılamadı. Sabuncu'nun 10 milyon euroluk servete sahip olduğu iddia edildi. İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.

Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan test sonucu Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

DNA TESTİNDEN 24 YIL KAÇTI

Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay'ın Sabuncu'ya açtığı 350 bin liralık manevi tazminat davasının sürdüğü belirtildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi artık kısacası "yurt dışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak" dedi.