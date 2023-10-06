Batman'da yağış nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yüksek rakımlı köylerde kapanan yollar ulaşıma tekrar açıldı

KAYNAK: İHA
Batman'da yağış nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimli köylerde heyelana yol açarak kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde iki gün önce etkili olan kuvvetli yağış, ilçeye bağı Derince, Kaleyolu, Dikbayır, Dörtbölük, Kaşyayla köyü ve grup köy yolunda heyelan ve taş düşmelerine yol açtı.

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Yoğun yağışlarda yolları ulaşıma kapanan köylülerin haber vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, köy yollarında temizleme ve tekrar ulaşıma açma çalışmaları başlattı.

Çalışmaların ardından köy yolları tekrar ulaşıma açıldı.

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