Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı alanlar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gercüş ilçesinin belirli alanlarının geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği ve bu bölgelere giriş çıkışların izne tabi olacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Gercüş ilçesinde, 22 Haziran 2024 ile 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında; kuzeyde Yakaköy doğusu, Amaşema Tepe, Korkabaniya Tepe, Hanemir Tepe, Bermika Tepe; doğuda Guharamehir Tepe batısı, Diyanigörgiş Tepe batısı, Ardabahli Tepe, Kernaraza Tepe batısı; güneyde Aydınca köyü kuzeyi ve kuzeybatısı, Hasanora Tepe, Dereiçi köyü kuzeyi, Berharame Tepe; batıda Kelkeşahmes Sırtlarının kuzeyi, Bahrek Deresinin doğusu, Guharaciyaka Tepe'nin doğusu, Miske Dere ve Hanemir Tepe'nin doğusu arasında kalan arazi kesimlerinde geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın belirtilen tarihler arasında can ve mal güvenlikleri açısından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."