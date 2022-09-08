﻿Batshuayi'den flaş açıklama

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçta Dinamo Kiev'i 2-1 yenerken, galibiyet golünü atan Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

Batshuayi şunları söyledi:

"Harika bir karşılama oldu benim açımdan. Hem kulüp olarak hem takım arkadaşlarım olarak gerçekten çok iyi karşılandığımı ifade ettiğimi söyleyebilirim. Şu an yüzde yüz bir Batshuayi yok ama o seviyeye ulaşmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Galibiyetler kazandırmak adına ben de katkılar sağlayacağım.

Attığım golü takım arkadaşlarımla beraber kutladım. Benim mutluluğumu içtenlikle onlar da paylaştılar. Bunu gördüğüm zaman tabii ki ben de çok daha fazlasını vermek istiyorum. Takımımla beraber zaferler elde etmek istiyorum"