Jorge Jesus Mircea Lucescu'ya cezayı nasıl kesti? Fatih Saboviç yazdı

Dinamo Kiev ve teknik direktör Mircea Lucescu, Fenerbahçe karşısına UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında da Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndan farksız şekilde çıktı. Ukrayna ekibindeki oyuncuların yine sürekli yere yattığı, son dakikalarda hakem kararlarının anlamsızlaştığı 90 dakikada taraflar 1'er puanla yetinecek diye düşünürken cezayı 90+3. dakikada Batshuayi kesti, 3 puan Kanarya'nın oldu.

Oyunun başında Fenerbahçe de Dinamo Kiev de uzun süre birbirini tarttı. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Dinamo Kiev, Kadıköy'e yine önceki eşleşmedekine benzer 'futbolu'yla gelmişti. Bana göre futbol demeye bin şahit lazımdı. Çünkü Mircea Lucescu gerçekten skor/puan alabilmek adına her şeyi mübah görüyor... Bu da oyunu 'çirkin' bir hâle sokuyor...

VE FENERBAHÇE BASKISINI KURDU

20'li dakikalara girildiğinde Fenerbahçe rakibi üzerinde ciddi baskı kurmaya başladı. Özellikle kornerler ile kendini gösteren baskı, 25. dakikada Fenerbahçe'nin o ana kadarki en net pozisyonunu bulmasını sağladı.

Atilla Szalai'nin kornerden gelen topa müdahalesinde top Dinamo Kiev kalecisinden dönerken, Gustavo Henrique'nin tamamlama çabası güçlü olmadı ve kalecide kaldı.

GUSTAVO HENRIQUE KENDİNİ BULDU

Her fırsatta Fenerbahçeli oyunculara sertlik yapan, oyununu bozmaya çalışan, her fırsatta yere yaratan Ukrayna ekibinin oyuncuları yine her şeyi tatsızlaştırmaya çalıştı. Ta ki 35. dakikada kornerden gelen topta Gustavo Henrique kafayla müthiş vurup ağları sarsana kadar: 1-0.

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda transfer edilmesi eleştirilen Henrique açısından güzel bir başlangıcın golü oldu bu...

JOAO PEDRO MUHTEŞEMDİ

İlk yarıda Ferdi, Joao Pedro ve gücünü toplayan Joshua King muhteşemdi. Özellikle Joao Pedro, sırtı dönük oynadığı futbolla yüzü dönük futbol oynayan pek çok meslektaşına taş çıkardı! Fiziksel anlamda çok daha hazır durumda olsaydı, maçı tamamlama şansı olsaydı, Fenerbahçe için skor daha farklı olabilirdi.

İkinci devrenin başlangıcı tamamen Fenerbahçe kontrolünde ilerlerken, Dinamo Kiev yine defansın arkasına attığı toplarla fark yaratmaya çabaladı.

HERKESİ KONSANTRE ETMEYE ÇALIŞIRKEN...

İkinci devrede kaleci Altay takımın en konsantre ismiydi. İki takım arasındaki dengeler eşitlenmişken, yine bir 'Fenerbahçe-Dinamo Kiev eşleşmesi klasiği' olarak trajik şekilde Fenerbahçe kalesine gelen ilk top gol oldu: 1-1.

Üstelik yenilen bu golde herkesi oyuna konsantre etmeye çalışan Altay Bayındır'ın hatası vardı...

MAÇIN EN KRİTİK ANI 72. DAKİKAYDI

Rüzgâr beraberlik golü sonrası Dinamo Kiev lehine esti. Goldeki hatasını 72. dakikada duran top sonrası kalesine gelen kafa vuruşunda yaptığı muhteşem kurtarışla telafi eden kaleci Altay oldu.

Geçen dakikalarla birlikte temposu düşen, enerjisi bitiyor gibi gözüken Fenerbahçe, "Her şey bitti" derken yeniden doğdu.

BATSHUAYI CEZAYI KESTİ

Dinamo Kiev oyuncuları her şekilde oyunu çirkinleştirmeye çabalarken dakikalar 90+3'ü gösteriyordu ve cezayı Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi kesti. Ferdi'nin muhteşem uzun taç atışları sonunda meyvesini verdi.

Arka direkte harika bir vuruş yapan ve klasına uygun bir gol bulan Batshuayi; 3 puanı, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na muhteşem başlangıcı ve Dinamo Kiev ile Lucescu'ya kesilen cezayı getirdi! Sarı lacivertliler 2-1'lik galibiyetle geceye noktayı koydu.