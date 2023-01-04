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Batshuayi'den flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Michy Batshuayi, Galatasaray derbisi hakkında konuştu

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 08:41
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Batshuayi Galatasaray'ı bekliyor

Batshuayi'den flaş Galatasaray açıklaması
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta takımının 2 golüne de imza atan Michy Batshuayi, Galasataray ile yapacakları derbiyle ilgili açıklama yaptı.

Antalyaspor'a attığı goller nedeniyle mutlu olduğunu belirten Belçikalı futbolcu "İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik" ifadelerini kullandı.

Batshuayi, pazar akşamı oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili de "Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz" dedi.

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Ben Tosunpaşa
4.01.2023 09:48
Doğru üç puanı alırsınız ağlaya ağlaya  
 
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