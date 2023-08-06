Batshuayi'ye İtalya'dan talip çıktı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Roma Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi'yi gündemine aldı.

Batshuayi'ye İtalya'dan talip çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Edin Dzeko’nun takıma gelişi sonrası ikinci plana düşen ve bu sebeple takımdan ayrılmak isteyen Michy Basthuayi ile ilgili sürpiz bir iddia ortaya atıldı.

ROMA İSTİYOR
Correira Della Sport'un haberine göre, forvet hattına takviye yapmak isteyen Roma rotayı Fenerbahçeli Michy Basthuayi’ye çevirdi.

YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Haberin detayında daha önce Scamacca ve Morata’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak bir sonuç alamayan Roma’nın hedef küçülttüğü ve kısa süre içerisinde sarı lacivertliler ile görüşmeye başlayacağı iddia edildi.

MOURİNHO ONAY VERDİ
Roma teknik direktörü Jose Mourinho’nun da yıldız golcünün transferine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

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