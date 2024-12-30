Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten. Yasa dışı bahis soruşturmasında aranıyor

Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Halk TV Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de gözaltına alındığı süreçte Batuhan Karadeniz’in soruşturmadan kısa süre önce yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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Soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan Beşiktaş eski futbolcusu Batuhan Karadeniz ise adresinde bulunamamıştı. Karadeniz'in Gürcistan'da olduğu belirtiliyor.

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KİMSEYİ YASADIŞI BAHİSE TEŞVİK ETMİYORUM’

Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Batuhan Karadeniz’in avukatı ise dönüş yapmadı. Karadeniz ise, “Ben kimseyi yasadışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” demişti.

Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’e dava açıldı. Sanıkların 1 yıldan 3’er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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20 MİLYON TAKİPÇİLİ YILMAZ DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan ve 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alınmıştı.

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