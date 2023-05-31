Batuhan ne demek? Batuhan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Batuhan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Batuhan ne demek? Batuhan isminin anlamı nedir?

Batuhan ne demek? Batuhan isminin anlamı nedir?

Batuhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Batuhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Batuhan ne demek? Batuhan isminin anlamı nedir?

BATUHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Batuhan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

- Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi.

BATUHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Batuhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Batuhan adını koymak caizdir.

BATUHAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Batuhan ismini taşıyanlar duygusal insanlardır.

Şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır.

Dost canlısı, barışçıl insanlardır.

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