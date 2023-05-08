Bay Kemal'in Tahtası'nda sekizinci bölüm: Ülkeyi terk eden sağlık çalışanlarına seslendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası-8" başlıklı yeni bir video yayınlayarak, "Türkiye dünyanın en iyi doktorlarına ve sağlıkçılarına sahip. Coğrafi olarak da avantajlı bir konumdayız." ifadelerini yazdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla seçmene seslenmeye devam eden Kılıçdaroğlu, bir vaadini daha açıkladı.

Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli kampanya videosunun sekizincisini Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Bugün size, kalkınma projelerimizden olan Sağlık Kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık...

Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz, bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım. Ülkemizin turizm potansiyelini, sağlık ve bakın potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde. En donanımlı hemşireleri, sağlık personeli bizde.

“SAĞLIK KENTLERİ KURACAĞIZ”

Türkiye'de 3 bölgede, İstanbul, İzmir, Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında, profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek.

“TÜRKİYE 10 YIL İÇERİSİNDE SAĞLIK VE BAKIM SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ OLACAK”

Bu tesislerde uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizde 5 yıl içerisinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizle entegre, yaşlı bakım üniteleri kurulacak.

Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğim tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimize medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.

“BAVULLARINIZI TOPLAYIN”

Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa'da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum.

Kampanya filmimizde de söylediğim gibi dünyanın bir ucundan 'anne ben dönmem' diyen evlat, içinde öyle bir umutla döneceksin ki; geliyoruz."