Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bay Kemal'in Tahtası" serisinin dokuzuncu bölümünü yayımladı.

Türkiye'nin kullandığı internetin hızlanacağını ve dijital bir alt yapı kuracaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, serinin dokuzuncu videosunu şu sözlerle paylaştı:

"Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var.

Öyle uyduruk "buçuklu" falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız.

Dijital Altyapı'yı anlattım."