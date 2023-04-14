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2020’de açılacaktı. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için yeni tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2018 yılında temeli atılan ve 2020 yılında hizmete açılması planlanan ancak bir türlü açılamayan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için yeni tarih verdi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:40
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Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için yeni tarih. 2020’de açılacaktı

2020’de açılacaktı. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için yeni tarih
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Bayburt-Gümünhane Havalimanı'nın inşaatı bir türlü bitmiyor. 2018'de temeli atılan 2020 yılında tamamlanacağı açıklanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın açılışı için yeni tarih verildi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. 

HAVALİMANININ AÇILIŞI ÜÇ YIL GECİKTİ

Airporthaberin'in aktardığı bilgiye göre, Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta Gümüşhane'nin Köse İlçesi Salyazı Köyü sınırları içerisinde inşa edilen havalimanının ne zaman hizmete açılacağı merak ediliyordu. İhalesi  2018 yılının Ocak ayında yapıldı, sözleşmeye göre bitim tarihi 1 Nisan 2020 olarak belirtilmişti. Ancak sözleşmedeki bitiş tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hizmete bir türlü açılmadı.

BAKAN YENİ TARİH VERDİ

Açıklama Bayburtlular Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar katılan katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yılan hikayesine dönen havalianı hakkında konuştu.

Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu üç yıldır bitirilemeyen inşaat için, "İnşallah bu yıl sonuna doğru Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nı hizmete alacağız" dedi. 



Pist uzunluğunun 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın yılda 2 milyon yolcu kapasiteli olarak inşa edilmesi planlanıyor. Yine yolcu garantisi gelecek mi? Kütahya'daki Zafer Havalimanı hikayesine dönecek mi dönmeyecek mi? Herkes merakla bekliyor.  

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında çeşitli programlara katılmak için memleketi Bayburt'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de havalimanının Mart 2023'te açılacağını ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre Mart'ta açılacaktı. Mart bitti, Nisan ayının ortasına gelindi. Ama hala Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın açılışı ortada yok. 

 

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