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Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Hiroshima depremzedeler için yardım topladı

Bir dönem ülkemizde de görev yapan Michale Skibbe’nin çalıştırdığı Japonya’nın Sanfrecce Hiroshima takımı depremzedeler için yardım topladı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:44
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Depremzedeler için Japonya'da yardım toplandı

Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Hiroshima depremzedeler için yardım topladı
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Japonya J1 Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen futbolcular, ligin ilk haftasında oynanan Consadole Sapporo maçı öncesinde, depremzedeler için yardım topladı.

Japonya J1 Ligi'nin ilk haftasında Sanfrecce Hiroshima, sahasında Hokkaido Consadole Sapporo ile karşı karşıya geldi. Bir dönem ülkemizde Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'da görev alan Michael Skibbe'nin çalıştırdığı ve sezon başı kamp çalışmaları için geçtiğimiz ay Antalya'da kamp yapan Hiroshima Kulübü, ligin ilk haftasındaki maç öncesi Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı. 0-0 sona eren karşılaşma öncesinde Hiroshima ekibinin oyuncuları, karşılaşmadan önce yağmurlu havaya rağmen mücadeleyi izlemeye gelen yaklaşık 11 bin taraftardan depremzedeler için yardım topladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin Yen'in toplandığı yardım çalışması, Hiroshima'nın önümüzdeki hafta iç sahada oynayacağı Albirex Niigata karşılaşmasında da devam edecek.

Öte yandan Hiroshima taraftarları da karşılaşma öncesi Türkiye'yi unutmadı. Taraftarlar, takım otobüsünün hemen arkasında toplanarak "Geçmiş olsun Türkiye" pankartı açarak Türkiye lehine tezahüratlarda bulundu.


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