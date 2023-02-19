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Bayburt'ta ahırda çıkan yangında köpek yavruları ve tonlarca ot yandı

Bayburt'ta bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında bir köpeğin yavruları, 10 ton yem, 250 balya ot ve 5 ton saman yandı. 

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:34
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Bayburt'ta ahırda yangın

Bayburt'ta ahırda çıkan yangında köpek yavruları ve tonlarca ot yandı
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İHA'nın haberine göre, Bayburt merkeze bağlı Gökpınar köyünde Eray Narmanlı'ya ait ahırda yangın çıktı. 40 metrekare alanda çıkan yangında 10 ton yem, 250 balya ot, 5 ton saman yanarak kül oldu.

Alevlerin her yeri sardığı yangında ahır önünde bulunan 3 araç yangından hasar görecekken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlara müdahale edildi, yangından zarar görmesi engellendi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında aileye ait köpeğin yavruları da ahır içerisinde bulundukları esnada yanarak, telef oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın 3 saatlik çabalar sonucunda söndürüldü.

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