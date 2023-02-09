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İskenderun Limanı'nın günlerce süren yangın sonrası yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlayan yangının bölgede bulunan İBB itfaiye ekipleri tarafından dün kontrol altına alındığı bildirilmişti. Limanın yangının ardından çekilen görüntüleri hasarın boyutunu ortaya koydu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:21
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İskenderun Limanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İskenderun Limanı'nın günlerce süren yangın sonrası yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İskenderun Limanı'nda günlerdir süren yangın, bölgede bulunan İBB itfaiye ekipleri tarafından dün kontrol altına alınmıştı. Limanın bugün çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Aliye Gümüş tarafından kaydedilen görüntülerde İBB'ye ait itfaiye araçları ve üzerinden hala duman, çıkan küle dönmüş konteynerler dikkati çekti.

İskenderun Limanı'nın yangının ardından çekilen görüntüleri hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Limanda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Depremin ardından Hatay İskenderun Limanı'nda başlayan ve dün kontrol altına alındığı duyurulan yangın ile ilgili gelişmeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yardım için bölgede bulunan İBB itfaiyesinin müdahale etmeye başladığı yangının kontrol altına alındığını belirten İmamoğlu “Hatay İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor” paylaşımı yapmıştı.

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