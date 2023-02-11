Üstü karlarla kaplı dağ yanmaya başladı. Kahramanmaraş'tan şok görüntüler geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeden şok eden bir görüntü geldi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyündeki Kuşkayası Dağı’nda depremden sonra dumanlar çıkmaya başladığını ardından da siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığını söyledi.

Bölge halkı söz konusu duruma açıklık getiremedi.

Vatandaşlar daha önce böyle bir şey görmediklerini söylerken uzmanlardan da olayın sebebini açıklamasını istedi.