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Üstü karlarla kaplı dağ yanmaya başladı. Kahramanmaraş'tan şok görüntüler geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin arından Göksun ilçesindeki Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı da görüldü. .

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 01:48
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Kahramanmaraş'tan şok görüntüler geldi: Üstü karlarla kaplı dağ yanmaya başladı

Üstü karlarla kaplı dağ yanmaya başladı. Kahramanmaraş'tan şok görüntüler geldi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeden şok eden bir görüntü geldi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyündeki Kuşkayası Dağı’nda depremden sonra dumanlar çıkmaya başladığını ardından da siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığını söyledi.

Bölge halkı söz konusu duruma açıklık getiremedi.

Vatandaşlar daha önce böyle bir şey görmediklerini söylerken uzmanlardan da olayın sebebini açıklamasını istedi.

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