Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Elazığ'dan Rize'ye gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişi, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Dumlu köyü civarında kar nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun bildirmesi üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla kent merkezine getirildi.
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