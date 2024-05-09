Okullar yarın tatil mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi üzerine sendikalı öğretmenlerin iş bırakma kararının ardından başlayan tatil iddialarına ilişkin dair yazılı bir açıklamada bulundu.

MEB İDDİALARI YALANLADI

MEB, okulların yarın resmî tatil olmadığını bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendirdiğini duyurdu.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dört eğitim sendikasıyla bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile Bakan Tekin, basın mensuplarının karşısına geçti.

Öğretmenlere ve eğitim ailesinin üyelerine dönük her türlü saldırı şiddetle kınadıklarını belirten Tekin, bu saldırıların son bulması için tüm güçleriyle mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Tekin, bu konuda bizzat Erdoğan’dan talimat aldıklarını belirterek saldırıya uğrayan öğretmenlerin başta yargılama süreçlerine dahil olmak üzere alabilecekleri bütün tedbirlerle birlikte her türlü adımı atmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Öğretmenlere yönelik her geçen gün artan şiddete tepki göstermek için eğitim sendikaları yarın (10 Mayıs) iş bırakacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan bir okulda, daha önce okuldan atıldığı belirtilen Iraklı bir öğrencinin okul müdürüne gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu müdür hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası gözaltına alınan Iraklı öğrenci ise adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.