Zehra Güneş'in ikizi Caterina geldi. Vakıfbank transferi resmen açıkladı yer yerinden oynadı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli İtalyan smaçör Caterina Bosetti’yi bünyesine katarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni sezon öncesinde yapılan bu önemli transfer, sarı-siyahlı takımın hücum hattına önemli bir katkı sağlayacak.

VakıfBank Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, İtalya Milli Takımı’nın da yıldızlarından olan Caterina Bosetti’nin transfer edildiği duyuruldu. Bosetti ailesinin VakıfBank ile özel bir bağı bulunuyor; Caterina’nın babası Guiseppe Bosetti ve annesi Franca Bardelli, 2017-2022 yılları arasında kulübün altyapısında antrenörlük yapmıştı.

Kariyeri boyunca Asystel MC Carnaghi Villa Cortese, Galatasaray, Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Nordmeccanica Modena ve Epiu Pomi Casalmaggiore gibi takımlarda forma giyen 30 yaşındaki Bosetti, son dört sezonunu İtalya’nın Igor Gorgonzola takımında geçirmişti.

Yeni sezonda Türk voleybolunun yıldızlarından Zehra Güneş ile birlikte Vakıfbank'ın başarısı için mücadele edecek olan Bosetti, İtalya'nın Zehra Güneş'i olarak kabul ediliyor. Caterina Bosetti, yeteneği, oyun tarzı ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.