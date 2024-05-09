Şekip Mosturoğlu Sadettin Saran'a onay verdi

Kaynak: Tivibu Spor
Şekip Mosturoğlu Sadettin Saran'a onay verdi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı Şekip Mosturoğlu, şu ana kadar tek resmi başkan adayının Sadettin Saran olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimlerinda aday olma süresi 24 Mayıs'ta sona erecek. Tivibu Spor'a konuk olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı Şekip Mosturoğlu ilk adayın resmileştiğini açıkladı.

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Mostuoğlu, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var" diye konuştu.

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Mevcut başkan Ali Koç'un aday olması durumunda aday olmayacağını açıklayan Saran, cuma gününe kadar Ali Koç'un resmi bir karar almaması durumunda kayıtsız, şartsız aday olacağını ifade etmişti. Sadettin Saran'ın önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek adaylık süreci hakkında konuşması bekleniyor.

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