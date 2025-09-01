Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi sadece 3 maç sürdü!

Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.



Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!

Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...

Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Erik ten Hag ile Bundesliga'da 2 maça çıkan Bayer Leverkusen, galibiyet alamadı. Bayer Leverkusen, 55 yaşındaki teknik adam ile tek galibiyetini kupada aldı.

Herkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktı

Galatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe'ye o yıldız için dev teklif! Mourinho sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir...