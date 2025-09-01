Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi sadece 3 maç sürdü!

Kaynak: Haber Merkezi
Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi sadece 3 maç sürdü!

Bundesliga'nın köklü ekibi Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso yerine göreve getirilen Erik ten Hag beklentileri karşılayamadı. Hollandalı teknik adamın görevine son verildiği açıklandı.

Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.

Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.

q75w1200formatauto.jpeg

Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Erik ten Hag ile Bundesliga'da 2 maça çıkan Bayer Leverkusen, galibiyet alamadı. Bayer Leverkusen, 55 yaşındaki teknik adam ile tek galibiyetini kupada aldı.

Son Haberler
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu
Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!
MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'
Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne sürpriz isim
