Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...

Fenerbahçe, kalesine Ederson takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı file bekçisinin transferi için geri sayıma geçti.



FENERBAHÇE EDERSON İÇİN ANLAŞTI

Fenerbahçe, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe Yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.

ÖĞLEN İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Ederson'un bugün saat 13.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

