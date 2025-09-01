Herkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktı

Herkes İsmail Kartal diyordu! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı teknik direktör bambaşka biri çıktı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak İsmail Kartal gösteriliyordu. Ancak, sarı-lacivertlilerin herkesi ters köşe yaparak sürpriz bir isme teklif sunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran, seçilmeleri halinde teknik direktör adaylarının Sergio Conceiçao olduğunu açıklamıştı. İtalyan basınına göre Ali Koç Yönetimi de Portekizli teknik adam için girişimlerde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN SERGIO CONCEIÇAO'YA TEKLİF!

Sarı-lacivertlilerin, Ederson’un menajeri Jorge Mendes ile görüşme yaparken, temsilcisi olduğu Conceiçao için de 2 yıllık bir sözleşme sunulduğu iddia edildi.

Son olarak Milan'ı çalıştıran Conceiçao 31 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu. Conceiçao, Milan ile birlikte İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

