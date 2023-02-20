Bayer Leverkusen-Mainz: Nefes kesen düello

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Mainz'e 3-2 yenildi.

Ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Nadiem Amiri ve 58. dakikada Patrik Schick kaydetti. Mainz'in gollerini ise 26. dakikada Anthony Caci, 45. dakikada Leandro Barreiro ve 82. dakikada penaltıdan Marcus Ingvartsen kaydetti.

Leverkusen'de Edmond Fayçal Tapsoba 23. dakikada penaltı kaçırırken, Amine Adli de 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Mainz bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve 9. sıraya çıktı. Leverkusen ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor.