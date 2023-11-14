Bayern Münih 17'lik genç yıldızı transfer etti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı renklerine bağladı.

KAYNAK: AA
Bayern Münih 17'lik genç yıldızı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

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