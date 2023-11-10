Bayern Münih'ten Galatasaray'ı zora sokacak şikayet. Gurbetçiler sınırı aştı

Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Bayern Münih maçı sonrası Almanlar harekete geçti.

Bayern Münih'ten Galatasaray'ı zora sokacak şikayet. Gurbetçiler sınırı aştı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Allianz Arena'da Bayern Münih'e 2-1 yenildiği maçta Türk taraftarların sayısı şikayet konusu oldu.

Kale arkaları ve VIP tribünlerde bile Galatasaray atkılı taraftarlar görülmesi üzerine Bayern yetkilileri soluğu UEFA'da aldı.

Bu gelişmelerin üzerine Bayern Münih yönetimi, iç sahadaki Galatasaraylı taraftarların fazlalığından ötürü Sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet etmek için harekete geçti.

ERTELEME BOZULACAK MI?

Old Trafford'daki Manchester United maçında da Sarı-kırmızılı taraftarlar, ev sahibi tribünlerinde maçı izlemiş ve UEFA 50 bin Euro'luk para cezası + deplasman tribünü yasağı cezası vermişti. Daha sonra bu cezalar 2 yıl süreyle askıya alınmıştı.

ERTEM ŞENER 20 BİN DEDİ

Ertem Şener'in iddiasına göre Bayern Münih - Galatasaray maçını Allianz Arena'da izleyen Türk taraftar sayısının 18 ila 20 bin arasında olduğu vurgulandı.

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