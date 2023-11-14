Bayern Münih'te kriz çıktı! Yıldız oyuncu yapılan teklifi reddetti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Alphonso Davies, takımın kendisine yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bayern Münih'te kriz çıktı! Yıldız oyuncu yapılan teklifi reddetti

Editör: Oğuz Yörük

Marca'da yer alan habere göre; Bayern Münih'in Kanadalı sol bek oyuncusu Alphonso Davies, kendisine yapılan sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi ve Real Madrid'e gitmek istediğini ifade etti.

Haberin devamında, Bayern Münih'in ısrarlı tekliflerine karşın Davies, 2025 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz veya gelecek yaz makul bir bedelle Real Madrid'e gitmek istediğini açık bir şekilde ilettiği yazıldı.

Real Madrid, kulüpte Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Arda Güler gibi süper genç yeteneklere sahip ve 17 yaşındaki Palmeiraslı golcü Endrick, yaz transfer döneminde takıma katılacak.

Kulübün genç oyuncular üzerine yaptığı stratejiyi 23 yaşındaki Kanadalı bek ile devam edeceği de ifade edildi.

Bayern Münih, Alphonso Davies'i 1 Ocak 2019'da Vancouver Whitecaps'tan 14 milyon euro'ya transfer etmişti.

Alman deviyle 171 resmi maça çıkan Davies, 8 gol atarken 28 asist yaptı.

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