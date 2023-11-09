Bayern Münih Galatasaray galibiyetini Fenerbahçelilerle kutladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih’e 2-1 mağlup olurken maç sonu sosyal medya karıştı.

Bayern Münih'in basketbol hesabı maç öncesi Galatasaray taraftarını kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Alman ekibi Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek, "@FBBasketbol hayranları Admin'in #FCBvGS hakkında bir şeyler yazmasını bekliyor" mesajını paylaştı.

Maç bitiminde ise Bayern Münih'in hesabından başka bir paylaşım geldi. Galibiyeti birlikte kutlayacaklarını ifade eden Alman devinin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ayrıca bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar da bir hayli şaşırdı.