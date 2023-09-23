Harry Kane şov yaptı Bayern Münih Bochum'a gol oldu yağdı. İstatistikleri alt üst etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubundaki rakiplerinden Bayern Münih, ligde Bochum ile karşılaştı.

Gol yağmuruna sahne olan mücadele Bayern Münih'in 7-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Choupo Moting, Harry Kane (3), De Light, Leroy Sane ve Mathys Tel kaydetti.

Maçta ilginç bir istatistik de göze çarptı.

Mücadelede rakip ceza sahasında topla buluşmada Bayern Münih 51 kez topla buluşurken, Bochum ise sadece 3 kez bunu yapabildi.

İngiliz golcü Kane hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.

Bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükselten Bayern Münih liderliğini sürdürdü.