Harry Kane şov yaptı Bayern Münih Bochum'a gol oldu yağdı. İstatistikleri alt üst etti

Bayern Münih, ligde Bochum'u 7-0'ı mağlup etti. İngiliz forvet Harry Kane, maçta hattrick yaptı.

Harry Kane şov yaptı Bayern Münih Bochum'a gol oldu yağdı. İstatistikleri alt üst etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubundaki rakiplerinden Bayern Münih, ligde Bochum ile karşılaştı.

Gol yağmuruna sahne olan mücadele Bayern Münih'in 7-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Choupo Moting, Harry Kane (3), De Light, Leroy Sane ve Mathys Tel kaydetti.

Maçta ilginç bir istatistik de göze çarptı.

Mücadelede rakip ceza sahasında topla buluşmada Bayern Münih 51 kez topla buluşurken, Bochum ise sadece 3 kez bunu yapabildi.

İngiliz golcü Kane hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.

Bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükselten Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva