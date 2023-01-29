Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

SANE GOL PERDESİNİ AÇTI

Bayern Münih, 34. dakikada Leroy Sane ile öne geçti ve ilk yarı Bayern'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MUANİ İLE MAÇA DENGE GELDİ

Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Fransız golcüsü Kolo Muani ile skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 3. beraberliğini aldı 37 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, puanını 32 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Frankfurt, Hertha Berlin'i sahasında ağırlayacak.