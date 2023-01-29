29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı

Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı

Bundesliga'da Bayern Münih, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 00:07
Takip Et

Bayern Münih Frankfurt ile berabere kaldı

Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
+
Aa
-

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

SANE GOL PERDESİNİ AÇTI

Bayern Münih, 34. dakikada Leroy Sane ile öne geçti ve ilk yarı Bayern'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MUANİ İLE MAÇA DENGE GELDİ

Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Fransız golcüsü Kolo Muani ile skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 3. beraberliğini aldı 37 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, puanını 32 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Frankfurt, Hertha Berlin'i sahasında ağırlayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
2
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
3
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
4
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
6
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
7
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.