Bayern Münih maçında karaborsa bilet satan kişi tutuklandı

Polis ekiplerince kimlik tespiti yapılan şahsın Hüseyin K. (47) olduğu belirlendi. Şüpheli, yetkisiz olarak elinde bulundurduğu E.H.E.'ye ait passolig kartıyla bileti olmayan birçok kişiyi ücret karşılığında stadyuma sokmaya çalışırken yakalandı. Turnikenin tam dönmesini engelleyerek kartları birden fazla kez kullanıma açık hale getirdiği öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca, 'uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapmak' ve 'yetkisiz olarak elektronik seyirci kartını üretme, satma, satışa sunma, alma, kabul etme, bulundurma' suçlarından 2023'de hakkında 5 ayrı soruşturma olduğu öğrenildi. Hakkında adli kontrol tedbiri de uygulanan şüphelinin maç günlerinde müsabakaya ait bileti olan kişileri bulduğu, bu kişilere yardımcı olmak bahanesiyle turnike bölgesinde bu kişilerden kartlarını aldığı, bu kişilerin stadyuma girişleri sırasında turnikenin tam dönmesini engelleyerek kartları birden fazla kez kullanıma açık hale getirdiği, bu şekilde bileti olmayan birden fazla kişiyi seyir alanına soktuğu ve bunu meslek haline getirip düzenli olarak aynı suçu işlediği öğrenildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİK KARARINI VERDİ

Konuya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin Savcılıktaki ifadesinde, "24 Ekim 2023'de Galatasaray-Bayern Münih arasındaki müsabakaya daha önce seyirden yasaklı olduğum için atkı bayrak vb. şeyler satmak amacıyla gitmiştim. Seyirden yasaklı olduğum dönemlerde maç saatinde karakola gidip imza atmam gerektiğini biliyorum ancak stat çevresinde atkı bere vb. şeyler satarak para kazanmak için imzaya gitmedim. Müsabakayı izlemek amacıyla gitmedim. Yemin ederim ki hiç kimseyi usulsüz şekilde stadyuma sokmaya çalışmadım. Turnike bölgesinde gezmiyorum. Dışarlarda karaborsa bilet satışı yapmak için bulunuyorum ancak spor şubede görevli polisler beni gördükleri yerde suç işlediğimi iddia ederek karakola götürüyorlar.

Galatasaray-Bayern Münih maçında yurtdışından gelen 2 misafire karaborsa bilet satım. Bu biletleri kombinesi olan kişilerden parasıyla satın alıyorum ve yurt dışından gelen kişilere devrediyorum. Biletleri kimden satın aldığımı ve kime devrettiğimi hatırlamıyorum. Üzerimde ele geçirilen paraları karaborsa bilet satışından kazanmadım. Türk parası şahsıma aittir. Euro'lar ise Rusya'da yaşayan bayan arkadaşıma aittir. Maça girerken Euro'ları taşımam için bana verdi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" dediği de öğrenildi.