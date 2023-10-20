Bayern Münih Mazraoui'ye sahip çıktı

Almanya devi Bayern Münih, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefinde olan Noussair Mazraoui'ye sahip çıkarak oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Bayern Münih Mazraoui'ye sahip çıktı

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Dreesen, Mazraoui'nin terörün her çeşidini ve her türlü terör örgütünü kınadığını ifade etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Mazraoui'nin Bayern Münih forması giymeye devam edeceği aktarılırken oyuncunun, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.

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