Bayern Münih’in genç yıldızı Süper Lig'e mi geliyor

İSA KARAARSLAN - YENİÇAĞ

Türkiye’de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler var fakat Süper Lig’de çoğu takım transferlerini bitirmiş durumda değil. Mevcut yerli kontenjanına uyum sağlamak isteyen ve geleceğe yönelik transferlerini gerçekleştirmek isteyen kulüpler gözünü genç Türk yeteneklere çevirdi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’IN RADARINDA OLDUĞU SÖYLENDİ

Süper Lig kulüplerinin bahse konu kriterlerini karşılayan ve ilgi odağı oyunculardan biri ise ön libero mevkiinde oynayan Eyüp Aydın. Bayern Münih II formasını terleten 19 yaşındaki gurbetçi futbolcunun özellikle Beşiktaş ve Galatasaray’ın radarından olduğu söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü.

OYUNCUYA HENÜZ YAPILMIŞ BİR TEKLİF YOK

Ancak edinilen bilgilere göre oyuncu tarafına henüz resmi bir temas gerçekleştirilmezken yaz transfer dönemi kapanmadan oyuncuyla masaya oturulması bekleniyor.

Transfermarkt verilerine göre 800 Bin Euro değere sahip olan Eyüp Aydın geçtiğimiz sezon Bayern Münih II formasıyla 24 maça çıkarken bu maçlarda 3 gol 4 de asist kaydetti.