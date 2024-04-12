Bayern Münihli yıldız futbolcunun düğünde halay çektiği anlar görenleri şaşıttı

Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Leroy Sané, katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Sané'nin neşeli tavırları ve halay çekmesi dikkat çekti. Videonun yayılmasıyla birlikte futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Leroy Sané'nin düğünde halay çektiği anların görüntülendiği video, futbolseverler arasında da ilgiyle karşılandı. Sané'nin futbol sahasının dışında da neşeli ve enerjik bir karaktere sahip olduğunu gösteren bu anlar, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılarak beğenildi.