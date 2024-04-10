Bayram günü husumetli oldukları muhtarı öldürüp, jandarmaya ateş açtılar

Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü muhtar cinayeti. Husumetlileri olan muhtarın evinin önünde pusu kurup,vurdular. Olay sonrası kaçan baba oğul jandarmaya ateş açtı. Muhtar hastanede hayatını kaybetti. Oğlu ile muhtara saldıran baba yakalancağını anlayınca intihar etti.

Muş'un Korkut ilçesindeki olay bayram namazının hemen Akyıldız köyünde yaşandı. İddiaya göre, Muzaffer Ö. ve üç oğlu, bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit’in (54) evine doğru gitti. Kapının önünde husumetlisi Muzaffer Ö. ve üç oğlunun silahlı saldırısına uğrayan muhtar Yasit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan baba ve oğulları ise kaçtı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Yasit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından kıstırıldı. Jandarma ekiplerine ateş açan saldırganlardan biri yaralanırken, yakalanacağını anlayan baba Muzaffer Ö. ise silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.