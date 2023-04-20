Bayram öncesi tatlı üreticisinden kritik uyarı

Ramazan Bayramı'na gelmesiyle bayramlık tatlı satışında yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklavaların üretimleri de neredeyse tamamlanmak üzere. Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek sahura kadar tepsi tepsi baklava açıyorlar.

FİYATI YÜKSEK OLUNCA KALİTELİ Mİ OLUR?

Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 70 ile 100 artış yaşandığını anlatan satıcı Kemal Bayraktar, şunlara dikkat çekti:

"Bayrama sayılı günler kala siparişlerimizi tamamladık. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor. Bunlar abartı fiyatlar, fıstığın fiyatı belli, şekerin fiyatı belli bunları makul bulmuyoruz. Vatandaşları bilinen ve odalara kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyoruz. Merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden kesinlikle ürün almasınlar…”

İHA