A Milli Takım için TFF'den Polonya açıklaması

2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Pazartesi günü Polonya'ya karşı son hazırlık maçını oynayacak.

TFF Ay Yıldızlıların Polonya karşılaşması için misafir tribün biletlerinin öncelikli satışının başladığını duyurdu.

Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak olan maçın biletleri, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine öncelik tanınarak satılacak.

Bu öncelikli satışlar yalnızca bir gün sürecek olup, geçtiğimiz yıl içinde Kırmızı Üye olan taraftarlar bu fırsattan yararlanabilecekler.

Polonya ile oynanacak maçın genel bilet satışları ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, Passo'nun resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kişisel bilgiler (ad, soyad, TC Kimlik veya Pasaport numarası ve iletişim bilgileri) girilerek satın alınabilecek.