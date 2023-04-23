Bayram sonrası ödem attıracak bitki çayları neler? Hangi bitki çayları ödem atıyor?

Bayramda özenle kurulan sofralar, ikram edilen çikolata ve tatlılar yerini ödemli bünyelere bırakabiliyor. Yeme ve içmede aşırıya kaçanlar bayram sonrası ödem atabilmek için ödem attıran bitki çaylarını araştırıyor. Peki, bayram sonrası ödem attıracak bitki çayları neler? Hangi bitki çayları ödem atıyor?

Bayram sonrası ödem attıracak bitki çayları neler? Hangi bitki çayları ödem atıyor?

Bayramlarda her zamankinden daha fazla yiyebiliyoruz. Bunu telafi edebilmek için hazırlanan bazı bitki çayları ödem attırıcı özelliğe sahip. Peki, bayram sonrası ödem attıracak bitki çayları neler? Hangi bitki çayları ödem atıyor?

Bazı bitki çayları ödem attırıcı özelliğe sahip. Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle ödemlerinizden kurtulabilir, sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.

HANGİ BİTKİ ÇAYLARI ÖDEM ATIYOR?

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Ödem attırıcı bitki çayı tarifi 1

- 1 çay kaşığı papatya

- 1 çay kaşığı rezene

- 1 çay kaşığı gül kurusu

- 1 çay kaşığı yeşil çay

- 1 çay kaşığı hibuskus (Kuşburnuna benzeyen bitki, bütün aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz)

Hazırlanışı

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. Demlenince süzüp için. Yemekten 15 dakika sonra içebilirsiniz.

Ödem attırıcı bitki çayı tarifi 2

- 1 çay kaşığı papatya

- 1 çay kaşığı rezene

- 1 çay kaşığı karnıyarık tohumu

- 1 çay kaşığı keten tohumu

- 1 çay kaşığı meyan kökü

Hazırlanışı

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. Demlenince süzüp için. Yemekten önce içerseniz daha etkili. Bu çayı soğuk olarak da içebilirsiniz.

Ödem attırıcı bitki çayı tarifi 3

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı rezene

- 1 çay kaşığı sinameki

- 1 çay kaşığı keten

- 1 çay kaşığı ıhlamur

Hazırlanışı

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. Maksimum 25 dakikada etkisi azalmadan tüketin.

Ödem attırıcı bitki çayı tarifi 4

- 1 çay kaşığı zencefil

- 1 çay kaşığı papatya

- 1 çay kaşığı adaçayı

- 1 çay kaşığı kişniş

- 1 çay kaşığı akdiken

Hazırlanışı

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 10 dakika demlemeye bırakın. Ilık olarak için

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