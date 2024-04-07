Bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. 651kaza, 9 ölü, 1047 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken 1047kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk gününde Türkiye genelinde 651 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Bakan Yerlikaya kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1047kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yola çıkan sürücülere uyarılar yaparken “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerini kullandı: