Bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. 651kaza, 9 ölü, 1047 yaralı

Serkan Talan
Bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. 651kaza, 9 ölü, 1047 yaralı
9 günlük bayram tatilinin ilk günün bilançosu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk gününde meydana gelen kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken 1047kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada bayram tatilinin ilk gününde Türkiye genelinde 651 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Bakan Yerlikaya kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1047kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yola çıkan sürücülere uyarılar yaparken “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerini kullandı:

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